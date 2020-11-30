Ряд народных депутатов проигнорировали заседание Финансового комитета Верховной Рады, где должны были рассматриваться важные для украинцев законопроекты. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил политический эксперт и блогер Алексей Голобуцкий, подчеркнув, что таким образом “прогульщики” подставили президента перед избирателями.

“Интересная ситуация сложилась сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который должен был пройти в режиме онлайн-конференции. В разгар бюджетного процесса, во время кризиса, вызванного в числе прочим пандемией Ковид-19, половина членов комитета позволила себе просто проигнорировать его заседание. Из 34 нардепов “в эфир” вышли всего 17”, - написал Голобуцкий.

Он подчеркнул, что сегодня планировалось рассмотреть на комитете целый ряд положительных, социально важных законопроектов.

“Скажем, взаимосвязанные законопроекты 4278 и 4279, которые призваны увеличить для граждан с 100 до 150 евро стоимость международных почтовых посылок, не облагающихся НДС, а также законопроект 4241 о защите должников от неправомерных действий коллекторов. Все, кто периодически покупает товары на зарубежных маркетплейсах или хоть раз сталкивался с коллекторами, понимают, что эти парламентские инициативы должны были бы облегчить им жизнь... Но не сложилось”, - отметил эксперт.

Он также обратил внимание на связь сложившейся ситуации со скандальным законопроектом №3565 о налоговых льготах для крупных аграриев.

“А теперь - важный штрих к ситуации. В последние дни СМИ много писали о скандальном законопроекте 3565, который лоббирует ряд депутатов в угоду агроолигархов (там речь о снижении НДС для их продукции).Две недели назад этот законопроект смогли “протолкнуть” через финкомитет, несмотря на противодействие его главы Гетманцева. Перевес тогда был в один голос. К чему я это вспомнил? А вы посмотрите на “сравнительную табличку”, которую я прикрепил к посту. Практически 100-процентное попадание: те, кто 16 ноября проголосовал за законопроект для олигархов, сегодня отказались голосовать за законопроекты для людей”, - констатировал блогер.

Он отметил, что это - откровенный саботаж. По его мнению, после такого демарша данные депутаты не имеют морального права и дальше называться “народными”.

“А учитывая то, что среди прогулявших комитет парламентариев есть целый ряд представителей фракции “Слуга народа” - это еще и подстава для президента Зеленского перед избирателями. То есть, фактически открытая игра против него”, - резюмировал Алексей Голобуцкий.

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Автор: УНИАН