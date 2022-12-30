Россия уже практически потеряла все свои лидерские функции.

Война в Украине привела к тому, что мир начал воспринимать Россию как страну-аутсайдер. В 2023 году ситуация для россиян станет только хуже, уверены в ОПУ.

"Украина – это безусловный приговор для России, и это уже очевидно для всех уже сегодня. Россия чувствует себя крайне неуютно, она практически потеряла все свои лидерские функции, даже в рамках вот этого пресловутого СНГ или ОДКБ и так далее. То есть на Россию смотрят как на страну-аутсайдер на страну-неудачник, на примитивную страну, которая много говорит, и ничего не может сделать", – констатировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Балаканок" на канале "УНИАН".

По его словам, Украине удается постепенно "обнулять" все, что РФ делала последние два десятилетия.

"Это и пропаганда российская, и коррупционные лоббистские инфраструктуры. "Обнуляем" их влияние на европейскую американскую политику, "обнуляем" значение их военно-промышленного комплекса и армии. "Обнуляем" вот эту всю политическую элиту России. Мы это уже делаем. "Дообнулим" ли мы в 2023? Безусловно", – добавляет Подоляк.

В частности, советник главы ОПУ прогнозирует неизбежный заход ВСУ на территорию оккупированного россиянами Крыма. Сроки зависят от того, какое оружие и в каком объеме Украина получит от партнеров.

"Я прагматично на все смотрю и считаю, что это объективное развитие этой войны. Мы будем действительно находиться на [крымской] набережной. … Вопрос – будет ли это 5 месяцев, будет ли это 4,5 месяца, 6 месяцев, 7 месяцев и так далее. Это вопрос математики, … вопрос определенной номенклатуры оружия в определенном объеме", – сказал он.

Освобождение Крыма

На протяжении последних месяцев все чаще звучат заявления о планах и возможностях Украины освободить полуостров, с конца февраля 2014 года находящийся под российской оккупацией.

В частности, командующий ОК "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук убежден, что Украина в 2023 году освободит Крым.

По информации СМИ, в Белом доме также считают, что у Украины есть военный потенциал для возвращения полуострова.

В конце ноября Михаил Подоляк прогнозировал, что Крым освободят от оккупантов через полгода.

Оккупанты уже готовятся защищаться в Крыму, в частности, обустраивают укрепления.

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