Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и Украина разделяют общие ценности.

Президент Европейского совета Шарль Мишель отмечает, что "нет Европы без Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Читайте такжеРада сегодня заслушает отчет ГБР и рассмотрит возможность отмены перевода часов

"Я прибыл в Украину с четким сообщением для вас (обращается к Зеленскому - УНИАН) и народа Украины: нет Европы без Украины. Мы разделяем общие ценности демократии, верховенства права, уважения к международному праву и правам человека", - подчеркнул Мишель.

По его словам, Евросоюз является наиболее надежным партнером для Украины.

Мишель заверил в непоколебимой поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Он также напомнил, что вчера, 2 марта, посещал линию столкновения на Донбассе. "Я видел своими собственными глазами опустошительные последствия почти семилетнего периода конфликта для ситуации с безопасностью и для жизни людей. Это трагедия, люди продолжают гибнуть в этом мире на европейском континенте в 2021 году", - заявил Мишель.

Президент Европейского совета отметил, что очень важно полноценно воплотить Минские соглашения.

"Это путь продвижения к миру, и мы продолжим поддерживать дипломатические усилия для восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности. И в дальнейшем будем поддерживать усилия по урегулированию конфликта, предпринимаемые вами, господин президент", - заявил Мишель.

Он отметил, что ЕС ожидает, что Россия откликнется на усилия Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. "Россия не посредник, а она сторона этого конфликта", - подчеркнул Мишель.

Кроме того, он сказал, что любая страна должна быть свободной в выборе своего собственного внешнеполитического курса без внешнего вмешательства. "Украина свободно выбрала свой евроатлантический курс", - заявил Мишель.

Визит Мишеля в Украину: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко