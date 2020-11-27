Новый председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий был народным депутатом Украины VI и VII созывов.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого председателем Одесской областной государственной администрации.

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Соответствующий указ № 520/2020 Глава государства подписал 27 ноября.

Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе Президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края. Поэтому президент пожелал новому главе Одесской ОГА плодотворной работы.

Справка. Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979-м окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году – Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет «Механизация сельского хозяйства».

Имеет стаж работы 38 лет. Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября этого года. Имеет почетные грамоты Кабинета Министров и Верховной Рады, государственные награды.

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Автор: Андрей Василюк