Он боролся с раком легких.

11 сентября 2023 года умер Ян Табачник – экс-нардеп и музыкант. В течение двух лет он боролся с раком легких.

О смерти Табачника сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook. По его информации, это произошло после 20:00 в больнице в Тель-Авиве.

Табачнику было 79 лет.

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"Похоронят уроженца Черновцов в Тель-Авиве. Таким было его желание, на земле его родного народа...", – говорится в сообщении.

Ян Табачник – биография

Ян Табачник – известный музыкант, аккордеонист, народный артист Украины.

В 2006 году был народным депутатом ВРУ V-го созыва от "Партии регионов". От этой же партии избирался депутатом на следующий созыв (2007-2012 годы).

С 2012 по 2014 был нардепом VІІ-го созыва. Также Табачник входил в Комитет по борьбе с организационной преступностью и коррупцией.

Известно, что Табачник часто называл Януковича своим другом. Кроме того, в 2011 году он попал в скандал, заявив, что журналисты – "это холуи, обслуживающие своих хозяев".

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