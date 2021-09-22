В июне по итогам саммита НАТО было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью Плана действий по членству.

Сейчас нет понимания, когда Украина получит План действий по членству в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-включение из Нью-Йорка.

"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но, собственно, это тот откровенный разговор (и он очень дружественный, кстати), который идет с НАТО, о том, что интеграция не может быть бесконечной", - подчеркнул Кулеба.

Министр рассказал, что недавно разговаривал с одним из участников саммита Альянса, который состоялся в Бухаресте в 2008 году, поскольку тогда Украина и Грузия получили гарантию, что когда-то станут членами НАТО.

Читайте такжеДля стран, стремящихся к членству в НАТО, должна быть четкая временная перспектива - Зеленский после встречи со Столтенбергом"И этот человек, который возглавлял делегацию одной из стран, сказал мне, что тогда ему казалось, что обретение Украиной и Грузией членства в НАТО займет буквально несколько лет - два-три года, и они будут в НАТО. Но процесс растянулся и растянулся уже неприлично долго. Поэтому я думаю всем нужно более прагматично и практично подходить к этому вопросу, потому что не может быть бесконечная интеграция", - заявил Кулеба.

Он уточнил, что все должно иметь определенность и четкость.

"И НАТО, и Украина убеждены, что они делают друг друга сильнее, поэтому это абсолютно естественный процесс, и мы будем продолжать делать необходимые реформы для евроатлантической интеграции", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским положительно оценил украинские реформы.

"И поблагодарил президента Украины за преданность курсу реформ", - сказал глава МИД.

По его словам, все понимают, что в Альянсе есть страны, которые "не заинтересованы в украинских реформах, а просто прикрываются этим аргументом для того, чтобы сдерживать евроатлантическую интеграцию Украины".

"Мы должны не бояться говорить откровенно о тех случаях и интересах Украины, которые сознательно и грубо не учитываются, где есть манипуляции. Мы говорим об этом откровенно в отношении отдельных членов стран НАТО и работаем с ними", - заявил Кулеба.

Читайте такжеФинансовая поддержка Украины со стороны США должна достичь $1 миллиарда-КулебаКак сообщал УНИАН, 14 июня по итогам саммита НАТО в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью плана действий по членству (ПДЧ).

Они также высказались в поддержку права Украины решать свое собственное будущее и формировать внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.

Кулеба призывает страны-члены НАТО предоставить Украине План действий по членству в 2022 году.

Ранее, 9 февраля, генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ сообщил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине ПДЧ.

Автор: Виталий Саенко