Ольга Василевская

Ежедневно я получаю десятки жалоб. На ненадлежащее медицинское обслуживание. На халатность врачей, которая привела к увечью или смерти. На сокрытие от пациентов бесплатных и гарантированных государством лекарств, которые потом распродают в аптеках заведующие поликлиниками. На невыплату медикам зарплаты. На давление на врача с требованием лечить так, как написано в Google... или пройти обследование по инструкции в журнале «Советчица». На игнорирование врачебных назначений или на игнорирование врачом пациента в тяжелом состоянии.

Тотальное и порой заслуженное взаимное недоверие между пациентом и врачом приводит к конфликтам и судебным процессам. А также к потери денег, здоровья человека и репутации для врача (который, к слову, тоже человек).

В Украине в разные годы были основаны институты образовательного, языкового, бизнес-омбудсмена. Они показали себя эффективными посредниками между гражданами и властными институтами. Например, прошлой осенью в одной из вновь построенных школ Бучанского района все квоты забрали ученики, родители которых оперативно и фиктивно сменили прописку. Детям, которые на самом деле живут по улицам, прилегающим к новой школе, не хватило мест. Родители этих детей написали жалобу образовательному омбудсмену и добились справедливости. В первую очередь взяли в школу именно местных учеников.

Институты омбудсменов в Украине показали себя эффективными посредниками между гражданами и властными институтами

Сейчас в Украине отсутствует единый орган государственной власти, который контролирует реализацию права на охрану здоровья, прав пациентов и медицинских работников, посредничество в конфликте между пациентом и учреждением здравоохранения. Когда речь идет о нарушении прав пациентов, создается комиссия от Минздрава, которая состоит исключительно из врачей. Часто такие комиссии имеют формальный характер и не могут всесторонне исследовать ситуацию. Пациент остается один на один с проблемой.

И это только когда речь идет о государственных медицинских учреждениях. Если вам попортили здоровье в частном учреждении – добиться компенсации можно лишь в судебном порядке. А если потеряна жизнь? А непрофессиональный врач и дальше будет работать? Или наоборот: врач добросовестно выполнял свои обязанности, но подвергся клевете пациента? Будет ли возможность у такого медицинского работника отстоять свое честное имя и право на профессию?

Институт медицинского омбудсмена действует в США, Великобритании. По результатам анализа деятельности медицинского омбудсмена в этих странах можно сделать вывод, что введение такого института усилило контроль за функционированием медицинских учреждений, что способствовало значительному уменьшению количества жалоб граждан на эти службы и улучшению медицинского обслуживания населения.

Сейчас в Украине отсутствует единый орган государственной власти, который контролирует реализацию права на здравоохранение, прав пациентов и медицинских работников

Именно поэтому мы видим острую потребность во внедрении института медицинского Уполномоченного Кабмина. Так, наш законопроект определяет, что на должность Уполномоченного по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, который имеет высокие моральные качества, высшее юридическое или высшее медицинское образование. Это лицо назначается Кабинетом министров Украины по результатам конкурса, который проводится независимой конкурсной комиссией по избранию Уполномоченного.

Основными задачами Уполномоченного являются:

- контроль за реализацией права каждого на здравоохранение;

- контроль за реализацией прав пациентов;

- контроль за реализацией прав медицинских работников;

- посредничество в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.

Какие будут инструменты Уполномоченного:

возможность Уполномоченного открывать производство по жалобам пациентов и медицинских работников;

направлять соответствующие запросы и предоставлять рекомендации субъектам контроля;

создавать региональные представительства, в частности, непосредственно в учреждениях здравоохранения;

сотрудничать с Верховной Радой Украины с целью участия в подготовке проектов законодательных актов по защите прав пациентов, внедрения новых форм организации оказания медицинской помощи и соблюдения международных стандартов медицинского обеспечения.

Уполномоченный по медицинским вопросам может направлять соответствующие письменные запросы, срок рассмотрения устанавливается Уполномоченным, но не позднее чем пять дней со дня получения объектом контроля; предоставлять рекомендации по вопросам, относящимся к его компетенции; создавать региональные представительства; беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, учреждения здравоохранения, медико-санитарные учреждения всех форм собственности; присутствовать на их заседаниях с соблюдением требований закона и тому подобное.

Мы надеемся, что этот закон примет Верховная Рада, а должность Уполномоченного займет человек, способный восстановить доверие пациента к медицинской системы и к врачу, а также защитит медиков, которые в это трудное время пандемии стоят на передовой, защищая нас с вами и надеясь на достойные условия труда, защиту своего права на профессию. На этом посту должен быть профессиональный медиатор, который сможет снять напряжение, вызванное и реформой медицины, и децентрализацией, и всем тем, что называется «жизнью в эпоху перемен».

Ольга Василевская-Смаглюк,

народный депутат Украины,

соавтор законопроекта №5400

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