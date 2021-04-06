5 апреля суд пришел к выводу, что информация о плагиате Шкарлета получена незаконно.

В Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования собираются обжаловать решение Окружного административного суда Киева, который, по словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, признал противоправной работу НАОКВО по поиску плагиата в его работах.

Читайте такжеЯзыковой омбудсмен раскритиковал заявление Мендель об "украинском русском языке"Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил председатель НАОКВО Сергей Квит.

"Речь идет, во-первых, о решении суда первой инстанции, которое не вступит в силу, если мы обратимся в апелляционную инстанцию. А мы будем обращаться. А, во-вторых, это решение никто не видел. Как мы можем комментировать решение, которое никто не видел. Оно неопубликованное. Я не знаю, откуда господин министр знает об этом решении. Мы имеем только официальные отношения с судами. И мы не знаем решений, которые они собираются выносить", - подчеркнул Квит.

Что этому предшествовало

17 декабря 2020 года Верховная Рада назначила Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

За соответствующее постановление проголосовали 226 народных депутатов - минимальное количество, необходимое для определения положительного результата. В частности, Шкарлета поддержали 20 депутатов из фракции "ОПЗЖ", а из "Слуги народа" - 171.

Во время составления Шкарлетом присяги часть депутатов кричала: "Позор!", а часть аплодировала.

Перед назначением Шкарлета исполняющий обязанности министра образования и науки, депутат от «СН» Ирина Верещук сообщила, что у членов профильного комитета ВР возникли вопросы относительно якобы наличия плагиата в диссертации Шкарлета и его "политической ангажированности" из-за информации СМИ о том, что в прошлом он якобы был членом Партии регионов.

Много ученых, педагогов и студентов выступали против назначения Шкарлета министром.

Сегодня, 5 апреля, Шкарлет заявил, что Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования по выявлению плагиата в его научных работах.

"По моему иску против НАОКВО принято решение о незаконности действий Комитета по вопросам этики. Исследовав материалы дела, Окружной админсуд столицы "признал противоправными действия ответчика по установлению наличия текстовых заимствований без ссылки на источник" в ряде моих научных работ", - написал министр в своем Телеграмм-канале.

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Автор: Татьяна Поляковская