Словами Путина убедить нельзя – Кравчук

Также Кравчук прокомментировал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о его выходе из переговоров по Донбассу.

В переговорах относительно Донбасса надо еще раз просмотреть и обсудить Минские соглашения.

Об этом сказал первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

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"Надо принять главный документ, который подписан (Минские соглашения - ред.). Там определены наши шаги Украины на Донбассе. Там 12 пунктов, кажется. И определиться – будем мы их выполнять или нет, потому что те люди, которые записали эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их – это предательство.

Я задаю вопрос: можно ли добиться мира на Донбассе, если не общаться с людьми, которые там проживают? Там же живут граждане, и мы их называем украинцами. Если это украинцы — с ними надо вести диалог. Поэтому мы думаем, как координировать эту работу - тех, которые живут в неконтролируемых регионах, и тех, которые вынуждены были уйти. Как их свести, узнать их желания и намерения", – сказал он.

Также Кравчук прокомментировал письмо заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака о его выходе из переговоров по Донбассу.

"Я никогда не верил в то, что словами можно убедить Кремль и президента России. Но если Минские соглашения и Нормандская четверка перестанут успешно работать и начнут буксовать, а письмо Дмитрия Козака означает, что советники уже не нужны, — то одно из звеньев выпадает. Для чего это делается? По моему мнению - чтобы снизить вес и влияние Нормандской четверки", — сказал он.

Как сообщал УНИАН, 31 июля первый президент Украины Леонид Кравчук, который стал председателем делегации в ТКГ относительно Донбасса, принял участие в программе российской пропагандистки Ольги Скабеевой "60 минут". В прямом эфире Кравчук вступил в спор с ведущей относительно переговоров по Донбассу.

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