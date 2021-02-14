Ермак назвал подобные сообщения манипуляцией.

Информация о возможной отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова не соответствует действительности.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Перед интервью имел телефонный разговор с Дмитрием Александровичем Разумковым, вместе посмеялись над этой информацией. Есть такая политическая технология, когда всех пытаются поссорить между собой, вбивать какой-то клин, распространять информацию. Невозможно на эти манипуляции не реагировать совсем, иногда они носят оскорбительный характер, но на такого рода манипуляции мы точно не реагируем", - сказал он.

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Ермак также прокомментировал голосование Разумкова по санкциям против нардепа Тараса Козака. Как сообщалось, спикер воздержался при голосовании на СНБО.

"Каждый имеет право на свое мнение", - сказал глава ОП.

Он добавил, что решение о санкциях не было поспешным и принималось в соответствии с законодательством.

"Члены СНБО выступали на телеканалах и имели возможность объяснить позицию. Думаю, этот процесс будет продолжаться. Никто не лишен права, если не согласен с какими-то решениями, обращаться в судебные органы. Мы же уверены в правильности и законности того решения, которое было принято. Если в обществе будет дополнительный запрос, думаю, что в рамках той информации, которую возможно будет сообщить, и правоохранительные органы, и органы разведки, СБУ смогут ответить на вопросы", - отметил он.

Ранее издание УП писало, что президент Владимир Зеленский хотел бы видеть на посту председателя Верховной Рады действующего вице-спикера Руслана Стефанчука. Последнего, по данным СМИ, специально для этого готовят.

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Автор: Юрий Годован