Абсолютное большинство граждан (81%) заявили о своих намерениях голосовать на президентских выборах.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет рейтинг электоральных преференций граждан, за него готовы проголосовать 20% среди всего населения или 28% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса "Социально-политические настроения украинский, III-волна", проведенного 9-18 апреля украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп", представленные сегодня во время пресс-конференции.

Как отмечается, два ближайших преследователя действующего президента - председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко набирают каждый вдвое меньше голосов: соответственно 11% и 10% (или 15% и 14% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). Председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко занимает условное четвертое место с 8% (11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы).

"Абсолютное большинство граждан (81%) заявили о своих намерениях голосовать на президентских выборах. Не хотят принимать в них участие 16% респондентов, и только три процента не определились. Респонденты, которые не намерены голосовать на президентских выборах, чаще всего объясняли это неверием в то, что их выбор что-то изменит, или "отсутствием достойных кандидатов" (по 31% соответственно). Кроме того, 14% из них заявили, что вообще не интересуются политикой или считают, что выборы сфальсифицированы (12%). Лишь половина (50 %) из тех граждан, кто заявляет о своем желании голосовать на выборах президента, уже определились со своим выбором. В то же время другая половина еще не выбрала (41%) или не может ответить на этот вопрос (9%)", - говорится в результатах опроса.

В то же время почти половина респондентов (47%) выступает за проведение досрочных выборов в Верховную Раду и 42% - против этого. Половина граждан (53%) выступает против проведения досрочных президентских выборов, 39% поддерживают такой шаг.

Около половины (46%) граждан выступают за отставку всего правительства премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при этом не поддерживают эту идею - 26%.

"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - за жизнь" занимают первые места среди рейтинга партий: правящая партия имеет 13% поддержки (19% среди тех, кто определился и пойдет на выборы), а оппозиционная - 12% (18% среди тех, кто определился и пойдет на выборы).

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"Европейская солидарность" и "Батькивщина" демонстрируют почти идентичные результаты в первой и второй волне исследования и с 11% (16% среди тех, кто определился и пойдет на выборы) и 10% (14% среди тех, кто определился и пойдет на выборы) занимают соответственно третье и четвертое место в партийном рейтинге.

Как проводился опрос

В опросе приняли участие 2 тыс. 400 респондентов методом опроса face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов LEMUR.

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Автор: Леся Лещенко