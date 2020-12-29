Близки к прохождению партии "Украинская стратегия Гройсмана" и "Сила и честь".

В Верховную Раду Украины прошли бы четыре партии, если бы выборы проходили в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного с 16 по 23 декабря, обнародовала компания "Украинская социологическая группа".

По данным опроса, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" получила бы поддержку 23,8% опрошенных, которые бы принимали участие в голосовании и определились с выбором. Немного отстает партия "Слуга народа" - 21,9%. На третьем месте - партия "Европейская солидарность", которую готовы поддержать 15,6% опрошенных. Также преодолела бы 5% барьер партия "Батькивщина" - 8,2%.

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Близки к прохождению в парламент партии "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8% и "Сила и честь" - 4,5%. Партию "Свобода" готовы поддержать 3,5% опрошенных, а партию Шария - 3,1%.

В опросе приняли участие 1205 респондентов. Метод проведения - индивидуальное интервью "с глазу на глаз" по месту жительства. Погрешность не превышает 3%.

Напомним, согласно соцопросам, в случае проведения выборов в Верховную Раду прошли бы четыре партии - "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "ВО "Батькивщина".

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Автор: Надя Пришляк