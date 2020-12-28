В случае проведения выборов в Верховную Раду прошли бы четыре партии - "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "ВО "Батькивщина".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, комментируя результаты двух очередных опросов, проведенных КМИС и фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в декабре.
По его словам, еще две партии имели бы шансы преодолеть пятипроцентный барьер - "За будущее" и "Сила и честь".
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Паниотто отметил, что результаты опроса отличаются буквально на 3%, и согласно одному опросу на первом месте - ОПЗЖ, а согласно другому - "Слуга народа", то есть в пределах погрешности. На третьем месте с небольшим разрывом в обоих опросах - "Европейская солидарность".
Как проводился опрос
Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива провел опрос 5-13 декабря методом личного интервью, а КМИС - в виде телефонного интервью 4-8 декабря.
В обоих опросах статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.
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