Следственный судья отложил рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения на 11:30 и 13:00 12 ноября.

Высший антикоррупционный суд в очередной раз не смог избрать меры пресечения председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и его заместителю Евгению Аблову ввиду их неявки на заседание.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Председатель Окружного административного суда Киева и его заместитель в очередной раз не явились в Высший антикоррупционного суд на судебное заседание для избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следственный судья ВАКС постановил отложить рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения на 11:30 и 13:00 12 ноября.

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Дело Окружного админсуда: что было до этого

11 августа в НАБУ заявили об объявлении в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате госвласти власти руководством ОАСК. Речь шла о Павле Вовке, Владимире Келеберде, Игоре Качуре, Николае Сироше, Игоре Погрибниченко, Алексее Огурцове, Сергее Остапце. 12 августа в Окружном админсуде Киева заверили, что объявленные в розыск судьи - на рабочих местах.

17 июля прошли обыски в ОАСК, а также в Государственной судебной администрации (ГСА).

В дальнейшем детективы НАБУ предъявили подозрение в создании преступной организации и захвате власти председателю ОАСК Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю Госсудадминистрации Зеновию Холоднюку.

Позже эту информацию подтвердили в НАБУ и отметили, что продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 12 человек во главе с председателем ОАСК действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват госвласти путем установления контроля над ВККС, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.

В САП утверждают, что эта преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

Позже Вовк и председатель ГСА Холоднюк заявили, что им не вручали уведомление о подозрении.

1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить от судопроизводства председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Также ВСП вернула генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей ОАСК и еще два отказалась удовлетворить. Решение ВРП касаются заместителя председателя ОАСК Евгения Аблова, судей Игоря Погрибниченка, Алексея Огурцова, Игоря Качура и Владимира Келеберды.

1 октября ВАКС отстранил Холоднюка от должности. 22 октября СМИ сообщили, что глва Государственной судебной администрации Зиновий Холоднюк написал заявление об отставке.

3 ноября Национальное антикоррупционное бюро объявило судью Вовка в розыск.

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Автор: Антонина Доломанжи