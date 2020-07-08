Один из вероятных кандидатов решил не бороться за пост главы НБУ

Кирилл Шевченко не претендует на пост главы Нацбанка.

Глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко не будет претендовать на пост главы Нацбанка после отставки Якова Смолия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Кирилл Шевченко - все, выбыл с "гонки" за пост главы НБУ. Официально сообщил сотрудникам "Укргазбанка", что уже никуда не идет", - говорится в сообщении депутата.

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Ранее ряд СМИ называли в числе возможных кандидатов на пост главы Нацбанка экс-министра экономики Тимофея Милованова и бывшего главу правления "Райффайзен банка Аваль" Владимира Лавренчука. По информации журналистов, на этот пост претендовал также действующий глава "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия. Выполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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