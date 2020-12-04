В областном совете часть депутатов с утра блокируют трибуну. Сессия так и не началась.

В сессионном зале Одесского областного совета свыше восьми часов продолжаются стычки между депутатами.

Как передает корреспондент УНИАН, первая сессия облсовета, которая должна была начаться сегодня в 11:00, до сих пор не началась.

Представители трех политсил - "Оппозиционной платформы - За жизнь", "Партии Шария" и "За будущее" - блокируют трибуну. Их поддерживают некоторые депутаты Одесского горсовета, в частности от "ОПЗЖ" - Лилия Леонидова, Богдан Гиганов, Виталий Саутенков и Виктор Баранский. Кроме того, депутаты Верховной Рады Татьяна Плачкова и Николай Скорик ("ОПЗЖ"), Анатолий Урбанский ("За будущее") и его брат - экс-депутат ВР Александр Урбанский.

Также в облсовет прибыли сторонники их оппонентов - политсил "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Доверяй делам".

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Между оппонентами произошло несколько стычек, в том числе с применением физической силы. В сессионный зал выломали дверь, сломали несколько столов и стульев, женщина-депутат порвала какой-то список.

Некоторые из присутствующих взбирались на столы, свистели, обливались водой.

Также присутствующие периодически скандируют "Позор!", а также требуют присутствия председателя Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого.

Как сообщил УНИАН один из депутатов, Гриневецкий предложил отменить сессию и собраться через несколько дней, когда Одесская областная территориальная избирательная комиссия зарегистрирует 9 депутатов от "ОПЗЖ" и "За будущее". Именно это (незарегистрированные депутаты) стало причиной блокирования трибуны - отсутствие 9 человек не позволяет протестующим сформировать большинство.

Тем не менее, никто не расходится. Конфликты продолжаются: одни пытаются провести сессию, другие им мешают.

По утверждению представителей "ОПЗЖ", пострадала народный депутат Плачкова, и в облсовет прибыли медики скорой помощи.

Местные выборы в Одессе: результаты

10 ноября Одесская областная ТИК огласила результаты выборов в Одесский облсовет. В него прошли семь партий – "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Слуга народа", "Доверяй делам", "Европейская солидарность", "За будущее", "Батькивщина", "Партия Шария".

По результатам голосования, "ОПЗЖ" получила 24 мандата, "Слуга народа" - 16, "Доверяй делам" - 11, "Европейская солидарность" - 10, "За будущее" - 10, "Батькивщина" - 7 и "Партия Шария" - 6 мест.

Сегодня, 4 декабря, несколько десятков депутатов новоизбранного Одесского областного совета вышли на трибуну и заблокировали проведение сессии, которая впервые должна состояться после выборов, прошедших 25 октября. Они заявили, что ТИК не регистрирует депутатов от партии "За будущее".

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Автор: Лариса Козовая