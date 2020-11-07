Почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов также отметил, что низко и преступно втягивать Украину в отношения Армении и Азербайджана.

Обстрел консульства Азербайджана в Харькове имеет политические корни.

Читайте такжеПолиция берет под охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в УкраинеОб этом заявил почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов в Facebook.

«Очевидно, что инцидент имеет политические корни, поскольку в последнее время, как только началась горячая фаза войны в Карабахе, на почетное консульство Азербайджанской республики в г. Харьков начались хулиганские нападки. Это всевозможные оскорбления во время проведения нами различных мероприятий», - написал Салманов.

По его словам, оскорбления особенно усилились после того, как на стене почетного консульства в Харькове появился Стенд памяти о погибших в Гяндже.

«Но мы даже не могли предположить, что в Украине армяне смогут применить оружие. Ведь одно дело облить борщом посольство Украины в Ереване, хотя и это вандализм, и совсем другое дело - обстрелять с оружия почетное консульство Азербайджанской республики в г. Харьков, в Украине. Это подло, низко и преступно – втягивать Украину в отношения Армении и Азербайджана», - говорится в комментарии посла.

Как подчеркнул Салманов, эти действия нападавших ночью людей выходят далеко за рамки хулиганства, поскольку имеют совсем другие мотивы.

«Но я открыто заявляю: нас не напугать! Азербайджанцы воюют за правое дело – отстаивают свою землю на своей территории и не посягают на чужое», - подытожил консул.

Обстрел консульства Азербайджана в Харькове

Ночью сегодня, 7 ноября, в Харькове неустановленные лица обстреляли здание почетного консульства Азербайджана.

Было сделано 6 выстрелов. Пробиты окно и входная дверь. Поскольку ночью в офисе никого не было, пострадавших нет. По информации консульства, камеры видеонаблюдения зафиксировали двух парней с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана заявили, что связывают обстрел своего консульства в Харькове с недавними угрозами радикальных армянских сил в адрес дипломатических миссий и членов местных азербайджанских общин.

По информации Нацполиции, ведется досудебное расследование, начатое по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что в ближайшее время полиция возьмер под свою охрану все официальные представительства Азербайджана и Армении в

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Автор: Инна Андалицкая