Судебное заседание перенесли, оно должно состояться на следующей неделе.

В субботу, 1 июля, Лычаковский районный суд Львова не смог избрать меру пресечения народному депутату, которого подозревают в мошенничестве, поскольку он не явился на заседание.

Заседание перенесли на следующую неделю, идет речь на сайте львовского суда. "В связи с неявкой на судебное заседание подозреваемого следственный судья отложил рассмотрение ходатайства на 03 июля 2023 года в 11 час. 00 мин", - отмечается в сообщении.

30 июня в Лычаковский райсуд поступило ходатайство об избрании меры пресечения нардепу, которого подозревают в мошенничестве.

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Депутат Алексеев уличен в мошенничестве - что известно

Ранее стало известно, что разоблачен на мошенничестве народный избранник Сергей Алексеев из фракции "Евросолидарность" бывшего президента Петра Порошенко.

По сведениям правоохранителей, нардеп путем обмана завладел деньгами гражданина Германии - речь идет о 50 тыс. долларов. В Службе безопасности Украины сообщили, что за эту сумму политик обещал "отмазать" иностранца от экстрадиции.

Нардепу объявили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах - это ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса нашего государства. Подозреваемому грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сообщалось, что прокуроры будут просить суд арестовать Алексеева с альтернативой залога в 10 млн гривень.

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