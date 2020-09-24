Наталья Мосейчук начала эфир "Право на власть" с анекдота о Путине.

Ведущая "Право на власть" Наталья Мосейчук начала эфир ток-шоу 24 сентября с анекдота о президенте России Владимире Путине.

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"Путин попадает на небеса. Его встречают архангелы и говорят: "Выбирай, куда тебе: в ад или в рай?". Путин говорит: "Давайте сначала посмотрим ад". Он заходит в ад — там "движ" такой! Все на мотоциклах, байкеры, коньяк льется — одним словом, все классно. Затем попадает в рай — там души из облака на облако перелетают, такая благость. Архангел говорит: "И куда тебе?". Владимир Владимирович говорит: "Наверное, в ад". Приходит в ад и видит совсем другую картину: сидит черт, котлы, угли, кричат все: "Спасите! Больно, больно!". Он говорит: "Подождите, а где тот "движ", который был?"." А это была пиар-кампания", — ответили ему", — сказала Мосейчук.

Несколько фактов о Владимире Путине

В 2014 году Россия под руководством Путина оккупировала украинский полуостров Крым. Начала военную агрессию на востоке Украины.

В 2020 году россияне поддержали поправки в Конституцию, которые позволят Путину снова баллотироваться в президенты страны.

Путин находится на посту президента РФ с 1999 года. Только в 2008-2012 его на посту сменил Дмитрий Медведев. Тогда Путин был главой правительства.

Против России и политики Путина действуют международные санкции.

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Автор: УНИАН