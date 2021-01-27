Накануне визита сотрудники посольства Венгрии в Украине получили угрозы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Украину с официальным визитом.

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Соответствующие фото обнародовал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Рад приветствовать министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время его визита в Украину по моему приглашению. Поговорим откровенно о том, как развить доверие в отношениях Украины и Венгрии, двигаться вперед в духе взаимного уважения и добрососедства», - написал он.

Накануне визита сотрудники посольства Венгрии в Украине получили угрозы. Кулеба назвал это дешевой провокацией. По его словам, правоохранители уже работают по этому инциденту.

Отношения Украины и Венгрии: справка УНИАН

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещения Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.

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Автор: Дмитрий Захаров