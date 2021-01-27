Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Украину с официальным визитом.
Читайте такжеБудут "мириться": венгерский министр едет в Украину после громкого скандала с вмешательством в выборы
Соответствующие фото обнародовал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Рад приветствовать министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время его визита в Украину по моему приглашению. Поговорим откровенно о том, как развить доверие в отношениях Украины и Венгрии, двигаться вперед в духе взаимного уважения и добрососедства», - написал он.
Накануне визита сотрудники посольства Венгрии в Украине получили угрозы. Кулеба назвал это дешевой провокацией. По его словам, правоохранители уже работают по этому инциденту.
Отношения Украины и Венгрии: справка УНИАН
- Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.
- Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
- Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещения Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram