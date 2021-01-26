В среду Украину посетит министр иностранных дел Венгрии.

Сотрудники посольства Венгрии в Украине получили угрозы накануне визита в Киев главы МИД этой страны Петера Сийярто.

Об этом сообщил в Twitter руководитель отечественного МИД Дмитрий Кулеба, обнародовав скриншот сообщения с угрозами.

Поступило оно якобы от организации с "патриотическим названием".

"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "Патріоті Украині" (язык оригинала)", - написал Кулеба.

По его словам, правоохранители уже работают по этому инциденту.

"Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - добавил украинский министр.

Отношения Украины и Венгрии: справка УНИАН

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещений Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.

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Автор: Юрий Годован