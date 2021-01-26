Сотрудники посольства Венгрии в Украине получили угрозы накануне визита в Киев главы МИД этой страны Петера Сийярто.
Об этом сообщил в Twitter руководитель отечественного МИД Дмитрий Кулеба, обнародовав скриншот сообщения с угрозами.
Поступило оно якобы от организации с "патриотическим названием".
"Кому-то очень нужны дешевые провокации накануне визита Петера Сийярто. На почту посольства Венгрии прислали угрозы "Патріоті Украині" (язык оригинала)", - написал Кулеба.
По его словам, правоохранители уже работают по этому инциденту.
"Авторы, очевидно, за пределами Украины - иначе 2 ошибки в слове "Украина" не объяснить", - добавил украинский министр.
Отношения Украины и Венгрии: справка УНИАН
- Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.
- Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушениях прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
- Кроме того, осенью 2020 года во время местных выборов венгерские чиновники во время посещений Закарпатья проводили агитацию за партию "КМКС "Партия венгров Украины". Киев запретил им въезд в Украину.
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