В то же время, депутат не назвал сроков, когда это может произойти.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев не исключает повторного рассмотрения в парламенте вопроса о назначении Юрия Витренко на должность министра энергетики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге во время заседания фракции "СН".

«Не обсуждалась кандидатура Витренко, в третий раз вынесение его в Верховную Раду. Но я не исключаю такой возможности, что он будет вынесен", - отметил депутат.

На уточнение, когда это может произойти, Гетманцев сказал, что не может ответить на этот вопрос.

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"Это вопрос, который должен согласовываться с руководством Верховной Рады. Но, вы знаете, что постановление о назначении может быть включено в повестку дня в любой момент, без предварительного голосования. Поэтому это возможно в любой день", - предположил он.

Кроме того, на вопрос, есть ли голоса за Витренко, Гетманцев заявил, что предыдущие два голосования показали, что до последнего момента невозможно сказать, есть голоса или нет. Однако лично он намерен поддержать кандидатуру Витренко.

Кандидатура Витренко на должность министра энергетики:

17 декабря прошлого года Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины.

Однако Витренко вскоре был назначен исполняющим обязанности министра энергетики.

28 января парламент вновь отказался назначить Витренко первым вице-премьером - министром энергетики.

4 февраля Верховная Рада отклонила законопроект, которым предусматривалось запретить повторно вносить в течение сессии одну и ту же кандидатуру на должность в правительстве.

Через поправку в проект закона, внесенную первым заместителем председателя фракции "СН" Александром Корниенко, предлагалось разрешить и.о. министра выполнять в полном объеме полномочия не 30, а 90 дней.

Тогда Корниенко заявил, что тот, кто поддерживает президента Украины, тот должен проголосовать за эту поправку, намекая на ситуацию с кандидатом на должность Витренко, что позволило бы ему три месяца исполнять обязанности министра энергетики.

За это проголосовали только 205 народных депутатов. Документ не приняли и отправили на доработку.

11 февраля Корниенко сообщил, что во фракции "Слуга народа" обсуждается вопрос о возможности третий раз внести кандидатуру Витренко на утверждение в должности министра энергетики.

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Автор: Татьяна Поляковская