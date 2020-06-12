Михаил Поплавский стал председателем Аграрной партии Украины

Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины, сказал Поплавский.

Состоялся очередной XXVI съезд Аграрной партии Украины. В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, членов Политического совета партии и уважаемые гости.

Главным событием съезда стало избрание Михаила Поплавского председателем Аграрной партии Украины.

«Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номер один в Украине. Для этого нужно: очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров», - отметил Михаил Поплавский

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