Михаил Поплавский стал председателем Аграрной партии Украины
20:06, 12 июня 2020Политика
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Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины, сказал Поплавский.
Состоялся очередной XXVI съезд Аграрной партии Украины. В мероприятии приняли участие делегаты из 17 региональных партийных организаций, членов Политического совета партии и уважаемые гости.
Главным событием съезда стало избрание Михаила Поплавского председателем Аграрной партии Украины.
«Для меня большая честь и ответственность стать председателем Аграрной партии Украины. Аграрная партия должна стать номер один в Украине. Для этого нужно: очень организованная и слаженная работа центрального аппарата и ответственный и профессиональный подход к делу наших региональных лидеров», - отметил Михаил Поплавский
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