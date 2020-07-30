"Мы подписали Будапештский меморандум": Кравчук рассказал, кого стоит привлечь к восстановлению Донбасса

Первый президент Украины напомнил о Будапештском меморандуме.

Новоназначенный председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что к восстановлению Донбасса нужно будет привлечь все страны-подписанты Будапештского меморандума.

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Такое мнение первый президент выразил в интервью «Апострофу».

«Я говорил о свободной экономической зоне, и добавлю, что должен быть создан специальный Фонд восстановления Донбасса. И этот фонд должен включить и США, и Великобританию и другие страны. Потому что мы подписали Будапештский меморандум, мы сдали ядерное оружие. Оно стоила около 300 миллиардов долларов – по нынешним оценкам», – отметил Кравчук.

Он отметил, что Украина показала свой шаг в направлении уничтожения «этого страшного оружия», и поэтому сегодня должен быть результат в виде помощи от стран-подписантов Будапештского меморандума.

«Фонд восстановления Донбасса должен включить те государства, которые гарантировали нам безопасность. Среди них и Россия, как подписант Будапештского меморандума, и страна, "с помощью" которой нам нанесен огромный вред. Одна Украина не справится с этой совершенно глобальной для нее задачей», – добавил глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июля, Леонид Кравчук был официально назначен на должность главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

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