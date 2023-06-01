Россия превратила Черное море в объект шантажа, говорит он.

Россия устроила блокаду морской торговли Украины и теперь шантажирует весь мир, требуя новых уступок для функционирования зернового соглашения. Поэтому мировое сообщество должно объединиться и покончить с блокадой. Об этом пишет американский дипломат, постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер в своей колонке для Центра анализа европейской политики (СЕРА). Он также перечислил шаги, которые необходимо предпринять для освобождения моря от российской блокады, и призвал решить вопрос с разблокировкой уже 21-22 июня.

"Черноморская блокада Россией морской торговли с Украиной приравнивается к пиратству или, по крайней мере, к его угрозе. Реакция международного сообщества была ужасной: приняв скрытые угрозы России потопить торговые суда под иностранным флагом в международных водах, мы позволили Кремлю успешно шантажировать мир", - подчеркивает Волкер.

Он призвал Соединенные Штаты, Великобританию, Нидерланды, G7, Европейский Союз и всех союзников по НАТО потребовать, чтобы Россия немедленно отказалась от своих угроз нормальному коммерческому судоходству в международных водах Черного моря, и разблокировала украинские порты для работы.

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"Эта политика должна быть подкреплена рядом практических дипломатических, экономических и гуманитарных шагов. Западные союзники и Украина должны начать прямой диалог с Турцией для обеспечения свободы судоходства, и начать совместные работы по разминированию вод. В рамках конференции по восстановлению Украины правительства должны ввести программы страхования от военных рисков для судоходных компаний, ведущих прямую торговлю с Украиной. Страхование должно покрывать как суда, так и груз. Несмотря на то, что крупнейшие мировые компании все еще могут отказаться от участия, многие более мелкие судоходные компании, которые уже работают в зерновом коридоре, хотели бы расширить свою торговлю при условии, что они полностью застрахованы", - отметил Волкер.

Также он призвал страны НАТО участвовать в операциях, которые не создают угрозы свободе судоходства в международных водах Черного моря, чтобы поддерживать принцип беспрепятственного транзита. Также страны НАТО должны предупредить Россию, что любые атаки на коммерческое судно в международных водах Черного моря будут считаться актом пиратства, и будут иметь прямой военный ответ, предусмотренный международным правом.

"Поскольку страны готовятся собраться в Лондоне 21-22 июня на конференцию по восстановлению Украины, ни один шаг не окажет большего немедленного влияния на экономику Украины, чем открытие Одесского порта для обычного коммерческого судоходства, включая контейнерные. Время имеет решающее значение, поскольку украинский урожай даст еще не менее 60 миллионов тонн зерна, которое должно беспрепятственно поступать на мировые рынки", - резюмировал Волкер.

Как известно, ранее Европейская Бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились к Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если РФ не согласится, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские – они могут перевозить военные грузы.