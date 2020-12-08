В Украине пригласили Швейцарию присоединиться к работе новой платформы по деоккупации Крыма.

В Швейцарской Конфедерации изучат инициативу Украины о создании Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Читайте такжеУкраина пригласила Молдову принять участие в создании "Крымской платформы"Как сообщает МИД Украины, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела видеовстречу с государственным секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти.

В частности, Джапарова проинформировала госсекретаря Федерального департамента иностранных дел Швейцарии о нарушении прав человека и милитаризации Крыма Российской Федерацией, ознакомила ее с приоритетными целями инициативы Крымская платформа и пригласила Швейцарию присоединиться к ее работе. Первый заместитель министра также поблагодарила собеседницу за неизменную и принципиальную поддержку Швейцарией Украины в рамках международных организаций.

В свою очередь, Марти подтвердила, что ее страна никогда не признает оккупацию Крыма. Она также выразила обеспокоенность нарушениями прав человека на полуострове.

Марти согласилась с важностью усиления внимания международного сообщества к вопросу деоккупации Крыма и заверила, что Конфедерация подробно рассмотрит украинскую инициативу.

В свою очередь, первый заместитель министра выразила благодарность за поддержку швейцарской стороной процесса реформ в нашей стране и предоставление гуманитарной и технической помощи. В 2022 году Швейцария будет принимать 5-ю Конференцию по вопросам реформ в Украине.

Что такое крымская платформа

23 сентября президент Владимир Зеленский во время прений на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый - самый высокий - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский уровень, а четвертый - неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

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Автор: Виталий Саенко