По данным аналитиков ISW, Кива был "известным оперативником и посредником российских информационных операций в Украине".

Западные эксперты отреагировали на убийство в РФ бывшего украинского нардепа-предателя Ильи Кивы.

Американский эксперт по вопросам постсоветского пространства Андерс Аслунд написал в соцсети, что Кива часто участвовал в пропагандистских телешоу в РФ.

А исследовательница российской телевизионной пропаганды Джулия Дэвис отметила, что бывшие коллеги по пропагандистскому цеху не выразили никакого сочувствия, в связи с гибелью Кивы. "Военному корреспонденту российского гостелевидения Александру Коцу убийство Кивы, очевидно, было безразлично. Россия с удовольствием использует любых предателей, которых может получить, но ей наплевать, если с ними что-то случится", - констатировала Дэвис в соцсети.

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Сам Коц написал в соцсети, что для Украины Кива был предателем, но и для России "своим не стал, как ни старался", поскольку имел "слишком токсичный бэкграунд".

Аналитик вашингтонского Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос сказал, что Кива был "известным оперативником и посредником российских информационных операций в Украине". По словам Барроса, он также помогал подстрекать насильственные протесты в Украине в 2020 году.

"По нему не будут скучать", – добавил Баррос.

Убийство Кивы

Экс-политик умер под Москвой. В частности, бывшего советника МВД Украины и бывшего начальника отдела борьбы с наркотиками Илью Киву, нашли в парке в подмосковном Одинцово.

Напомним, в начале этого года украинский суд приговорил 46-летнего экс-нардепа к 14 годам лишения свободы за государственную измену и публичные призывы к оккупации Украины. Он бежал из Украины в начале широкомасштабного вторжения РФ и был заочно осужден.

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