Татьяна Урбанская

Возмущение, которое вызвала защита кандидатской диссертации таким одиозным деятелем как Илья Кива, навевает грустные мысли. Да, да. Даже не сама защита (хотя, и она тоже), а реакция общества на это событие.

Кива – заметный лакмус, но только на данном отрезке истории. Чего стоит хотя бы история про справку из психбольницы

Это сродни тому, как в Украине три десятка лет процветает коррупция, но «заметили» ее совсем недавно. А после появления в стране антикоррупционных правоохранительных органов и вовсе стало казаться, что коррупции стало больше в разы. На самом же деле ее не стало «настолько» больше. Просто она стала заметнее. Стала видимой. Отсюда и это ощущение.

Так и с доктором философии Кивой.

Количество кандидатов наук в стране, наверное, уже перевалило за сто тысяч. Но как именно кое-кто из них получил научную степень (что не сделало их умнее) «вдруг» стало явным только сейчас? Не смешите.

Кива – заметный лакмус, но только на данном отрезке истории. Чего стоит хотя бы история про справку из психбольницы. Еще до головокружительной карьеры в правоохранительных органах, случившейся с Ильей Кивой после Революции достоинства, в 2011 году он стал фигурантом уголовного дела. Обвиняли его в получении взятки в особо крупном размере. Но суд тянулся около двух лет, а Илья Владимирович, хотя и признался в совершении преступления, сослался на смягчающие обстоятельства: мол, находился в Полтавской областной психбольнице с диагнозом черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности. Как следствие – инвалидность второй группы и плохое состояние здоровья. В результате, вместо реального срока отделался штрафом… А в 2016 году, в должности начальника Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, Кива вынужден был продемонстрировать другой документ, подтверждающий уже отсутствие у него психических расстройств…

К слову, совсем недавно одним из ярчайших примеров головокружительной карьеры «из грязи – в князи» можно было, к примеру, назвать небезызвестного Виктора Януковича.

Вместе с тем, в стране все же немало кандидатов наук, которые получили свою научную степень честно. Хочется верить, что их все еще большинство

Его биографические данные – об отчислении из Енакиевского горного техникума за участие в совершении преступления, о получении «корочки» магистра международного права в Академии внешней торговли (в то время как те, кто заканчивал этот ВУЗ в тот же год, что и Янукович, знать не знали такого студента), о членстве в Калифорнийской академии науки, образования, индустрии и искусств, которой в действительности не существует – нисколько не помешали части украинцев поддерживать такого персонажа в его политической борьбе. Ну, ладно, это можно списать на то, что биографий политиков никто не читает. Но известная ошибка Януковича в анкете кандидата на пост президента – «проффесор» - стала не просто достоянием общественности, а его неофициальной кличкой!

Это, напомню, происходило еще во время Оранжевой революции. И понимание того, что получить незаслуженное звание или липовую квалификацию путем мошенничества, подкупа или использования служебного положения, нисколько не помешало украинцам через несколько лет выбрать этого «выдающегося» деятеля современной науки главой государства. Вероятно, как «своего». Потому что обществу всегда приятнее видеть «у руля» таких вот «парней из народа», как доктор экономических наук Янукович. Или – не дай Бог, конечно – доктор философии Кива.

Вместе с тем, в стране все же немало кандидатов наук, которые получили свою научную степень честно. Хочется верить, что их все еще большинство.

И также хочется верить, что скандал с диссертацией народного депутата от ОПЗЖ заставит общество не только повозмущаться день-два, а внимательно следить, каким будет окончательное решение Минобразования по Киве. В конце концов, прецеденты отмены решения научного совета (даже в отношении известных личностей, например, брата экс-президента Виктора Ющенко - Петра) в Украине были. Для этого у ведомства есть четыре месяца. А еще было бы неплохо, наконец, начать менять привычную практику получения высшего образования на «престижных» специальностях «для галочки», а научных степеней ради «корочки». Иначе очень скоро в Украине останутся только «проффесора».

Татьяна Урбанская

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