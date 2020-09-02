Президент Владимир Зеленский заявил, что «не отдавал приказ» на исключение народного депутата Гео Лероса из фракции «Слуга народа».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочей поездки в Харьковскую область.
На вопрос, отдавал ли он «приказ» пропрезидентской фракции "Слуга народа" исключить из её состава Лероса, Зеленский ответил: «У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?».
Речь Лероса в Верховной Раде с жесткой критикой Зеленского и Ермака
1 сентября на заседании парламента Лерос в очередной раз раскритиковал деятельность руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он подчеркнул, что сегодня Украина движется в пропасть", нет никакой стратегии развития государства.
"Именно Ермак по телефону раздает указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на государственные должности и кого увольнять", - сказал депутат.
Лерос также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за кадровую политику, за невыполнение предвыборных обещаний и отметил, что "именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю Украину".
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Что предшествовало речи Лероса в Раде
31 августа, выступая на съезде партии "Слуга народа" Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте существует, и что много сделано для развития Украины.
Зеленский заявил, что в деятельности провластной фракции были ошибки.
"Но они признаются и действительно исправляются... так некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Они микробы, они бактерии в здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху, и даже их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", - сказал президент.
Быстрая реакция "Слуги народа": исключение Лероса из фракции
1 сентября народный депутат от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за исключение из рядов фракции депутата Гео Лероса.
Вечером 1 сентября в "Слуге народа" сообщили о решении по исключение Лероса из фракции по результатам сбора подписей.
Согласно законодательству, для исключения народного депутата из фракции необходимо провести голосование среди депутатов-членов фракции, а сбор подписей за исключение депутата из рядов фракции не предусмотрено.
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Гео Лерос и "пленки Ермака"
- 29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.
- 30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.
- Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту «незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины».
- 14 июля в СБУ заявили о задержание одного из фигурантов дела о "пленках Ермака".
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