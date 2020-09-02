Президент заявил, что "не отдавал приказ" фракции.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «не отдавал приказ» на исключение народного депутата Гео Лероса из фракции «Слуга народа».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочей поездки в Харьковскую область.

На вопрос, отдавал ли он «приказ» пропрезидентской фракции "Слуга народа" исключить из её состава Лероса, Зеленский ответил: «У меня нет никаких приказов, у меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны. Мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?».

Речь Лероса в Верховной Раде с жесткой критикой Зеленского и Ермака

1 сентября на заседании парламента Лерос в очередной раз раскритиковал деятельность руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Он подчеркнул, что сегодня Украина движется в пропасть", нет никакой стратегии развития государства.

"Именно Ермак по телефону раздает указания, на кого открывать дела, на кого закрывать, кого назначать на государственные должности и кого увольнять", - сказал депутат.

Лерос также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за кадровую политику, за невыполнение предвыборных обещаний и отметил, что "именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю Украину".

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Что предшествовало речи Лероса в Раде

31 августа, выступая на съезде партии "Слуга народа" Зеленский отметил, что монобольшинство в парламенте существует, и что много сделано для развития Украины.

Зеленский заявил, что в деятельности провластной фракции были ошибки.

"Но они признаются и действительно исправляются... так некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Они микробы, они бактерии в здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало, и они слабы. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху, и даже их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", - сказал президент.

Быстрая реакция "Слуги народа": исключение Лероса из фракции

1 сентября народный депутат от "СН" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что во фракции "Слуга народа" собирают подписи за исключение из рядов фракции депутата Гео Лероса.

Вечером 1 сентября в "Слуге народа" сообщили о решении по исключение Лероса из фракции по результатам сбора подписей.

Согласно законодательству, для исключения народного депутата из фракции необходимо провести голосование среди депутатов-членов фракции, а сбор подписей за исключение депутата из рядов фракции не предусмотрено.

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Гео Лерос и "пленки Ермака"

29 марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту «незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК Украины».

14 июля в СБУ заявили о задержание одного из фигурантов дела о "пленках Ермака".

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Автор: Константин Гончаров