Анналена Бербок на следующей неделе встретится в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИДа Дмитрием Кулебой.

Министры иностранных дел Германии и Франции объявили о новой попытке посредничества между Россией и Украиной.

Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время посетят линию разграничения на Донбассе, сообщает Голос Америки.

Анналена Бербок должна 17 января встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Затем она отправится в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

На встрече в Бресте (Франция) Бербок сказала своим коллегам, что намерена использовать все доступные каналы коммуникации с Россией, и подчеркнула, что это потребует выносливости, терпения и, как она выразилась, "крепких нервов".

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Как сообщал УНИАН, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерены посетить Украину. Глава МИД Франции заявил о четкой настроенности приложить максимальные усилия на всех площадках, в том числе в нормандском формате, для дипломатического урегулирования, и в частности, Франция и Германия продолжат участвовать в процессе, призванном обеспечить выполнение Минских договоренностей.

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