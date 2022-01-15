Визит главы МИД Германии Анналены Бербок ожидается уже на следующей неделе.

Министр Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок намерены посетить Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ле Дриан сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем после неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС в городе Брест (Франция).

Глава МИД Франции заявил о четкой настроенности приложить максимальные усилия на всех площадках, в том числе в нормандском формате, для дипломатического урегулирования, и в частности, Франция и Германия продолжат участвовать в процессе, призванном обеспечить выполнение Минских договоренностей.

"Я и Анналена Бербок говорили об этом и договорились, что мы посетим Украину скоро. Я думаю, что Анналена Бербок посетит Украину в понедельник, и мы, Франция и Германия, вместе посетим линию разграничения и Киев", - сказал Ле Дриан.

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Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 17 января посетит с визитом Киев по приглашению главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.