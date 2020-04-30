Госфинансирование партии "Слуга народа" остановили до конца года

Финансирование было приостановлено по обращению партии, которая попросила направить средства на нужды украинских медиков. Общая сумма средств, от которых отказалась «Слуга народа», - более 70 млн грн.

Национальное агентство по предупреждению коррупции до конца 2020 года остановило государственное финансирование партии «Слуга народа».

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"30 апреля НАПК остановило финансирование политической партии «Слуга народа» на III и IV кварталы 2020 года. Финансирование было остановлено в связи с обращением партии к НАПК 23 апреля 2020 года. Общая сумма средств, от которых отказалась партия - более 70 млн грн. Обращение партии связано со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средства их защиты от пандемии коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Сейчас НАПК готовит обращение в Министерство финансов о возможности уменьшения агентству расходов по бюджетной программе «Финансирование уставной деятельности политических партий». Минфин должен принять решение о перенаправлении этих средств.

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Как сообщал УНИАН, 23 апреля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что партия «Слуга народа» отказалась от бюджетного финансирования до конца 2020 года.

Партия в III и IV кварталах должна была получить 70 млн грн, их направят на борьбу с коронавирусом.

В общем госфинансирование партии «Слуга народа» на 2020 год составило около 140 млн грн.

В то же время Кравчук сообщила, что бюджетные средства за I и II кварталы партия также передаст на преодоление COVID-19: профинансирует общественные организации, которые будут заниматься закупкой лекарств, медсредств и оборудования.