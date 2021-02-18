На совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось совещание относительно стратегии европейской и евроатлантической интеграции, а также направлений внешней политики.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Украина становится страной, где всем уютно и безопасно, а членство в Европейском Союзе перестало быть гипотетическим - это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия», - говорится в сообщении.

В частности, на совещании речь шла о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, его обновлении, а также об интеграции в рынки ЕС и Единый цифровой рынок Евросоюза.

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«Среди целей - евроинтеграция и достижения основных критериев относительно получения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским Зеленым курсом», - говорится в сообщении.

«Украина - авторитетный и ответственный член международного сообщества, вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности и стабильности, активно привлекается к противодействию новым вызовам и угрозам», - отметил Зеленский.

Также обсуждалось обеспечение международной поддержки Украины в восстановлении территориальной целостности.

Евроинтеграция Украины

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

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Автор: Юлия Янкевич