Уголовная ответственности за декларирование недостоверной информации не предусмотрена, только - штраф.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий возобновление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации.

Как сообщается на сайте парламента, проект закона зарегистрирован под номером 4441.

Авторы законопроекта - рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса.

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Законопроектом предлагается исключить статью 366-1 и дополнить УК Украины новой статьей 366-2 «Декларирование недостоверной информации», которая устанавливает ответственность за умышленное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 3000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Так, за ложную информацию в декларации предлагается наказывать штрафом в размере от 2500 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн), общественными работами на срок от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет. Эта норма должна распространяться и на народных депутатов.

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В законопроекте предлагается отказаться от такого вида наказания, как лишение свободы на определенный срок.

В свою очередь, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что отсутствие тюремного заключения за недостоверные данные в декларациях является "диверсией против декларирования".

"Отсутствие заключения за ложь в декларациях - это диверсия против декларирования, ведь такая статья не будет работать, и насмешка над справедливостью. То, что обычных людей за 1тыс. грн сажают, для депутатов не проблема, а вот чиновников за ложь на миллионы сажать они не хотят, хотя пришли в Раду с лозунгами о посадке", - цитирует Шабунина пресс-служба ЦПК.

Конституционный кризис в Украине: что произошло

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

29 октября Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству» (№ 4288), которым предлагается прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

2 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы о е-декларировании, отмененные Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса Украины" (№ 4304) является председатель ВР Дмитрий Разумков и члены разных фракций парламента, в частности "Евросолидарности", "Голоса" и "Слуги народа".

16 ноября Разумков заявил, что законопроект № 4304 был разработан и поддержан почти всеми политическими силами в парламенте. Также он призвал создать рабочую группу, которая начала бы нарабатывать законодательные инициативы по выходу государства из конституционного кризиса.

18 ноября заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы КС.

Группа до 1 декабря должна разработать согласованные законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс, законы «О предотвращении коррупции» и «О Конституционном Суде Украины», которые обусловлены решением КС.

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Автор: Тамара Отовская