Александр Морозов отметил, что это будет еще не одна каденция.

Нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин рассчитывает находиться у власти еще не один срок. Диктатор планирует сидеть в свое кресле минимум еще два президентских срока.

Политический эксперт Александр Морозов отметил, что в России нет гражданского общества, а есть лишь население

"Есть население, и мы можем говорить о социальных группах, которые, в зависимости от профессий или местонахождения, теперь имеют выгоду от путинской войны или что-то теряют, но поджали хвосты и остаются наиболее лояльными и готовы быть таковыми в дальнейшем. Иными словами, население у Путина готово к чему угодно - это фундаментальный фактор", - объяснил эксперт в эфире Эспрессо.

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При этом он отметил, что путинский режим уже давно выстроил модель управления Россией и теперь внедряет свои наработки на временно оккупированных территориях Украины.

"Есть бюрократия, очень большой бюрократический слой. Да, за время войны, за эти два года Путин окончательно прощупал свою бюрократию, которую готовил Кириенко (бывший председатель правительства России Сергей Кириенко – УНИАН) вместе со своим аппаратом в последние 5-7 лет очень активно. Кремль прокачивал программы подготовки бюрократии. Кстати, сейчас эти модели Кремль испытывает на оккупированных территориях очень активно, чем, собственно, Кириенко и не только он, а большой круг людей московских, занимаются на оккупированных территориях, выстраивая там свою бюрократию и руководящий аппарат", - рассказал Морозов.

По его словам, это процесс рассчитан надолго.

"Путин дает нам понять, что он идет не в одну следующую каденцию, а в две, то есть планируйте до 2036 года, не до 2030-го. Вот так он себе видит эту ситуацию. Мы не можем сказать, что это все у него получится, потому что есть много факторов, которые мы не можем прогнозировать, но Кремль планирует так", - подытожил эксперт.

Выборы президента РФ - последние новости

Выборы президента в России продлятся с 15 по 17 марта. Кроме того, Кремль вписал в Конституцию РФ сразу шесть регионов Украины, а именно АР Крым, город Севастополь, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, поэтому на оккупированных территориях тоже пройдут так называемые выборы.

В то же время в СНБО напомнили, что украинцам на ВОТ лучше не участвовать в голосовании на "выборах" Путина.

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