Во время пригожинского мятежа Запад негласно поддержал Кремль, а не мятежников.

Запад не пойдет на физическую ликвидацию Владимира Путина до тех пор, пока не увидит в нем прямую и близкую угрозу для стран НАТО и их ближайших союзников. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж.

Он отметил, что сегодня вопросом личной безопасности Путина занимаются вообще все российские спецслужбы, независимо от своего профиля. Причем под контролем эти службы держат не только чиновников и простых россиян, но и друг друга.

По мнению Маломужа, несмотря на все меры безопасности, которые предпринимает охрана Путина, устранить его все же можно. Такая задача вполне под силу любой "крупной" иностранной спецслужбе, однако Запад на это не готов пойти.

"Задача так не стоит. Ни американцы, ни британцы, ни французы, ни немцы, ни тем более другие страны этого не планируют. Не потому, что не могут этого сделать. У них принципиально другая позиция. Они не пойдут на проведение террористической, диверсионной акции против лидера такой страны как Россия. У них это четко закреплено законодательством", – рассказал генерал.

Он отметил, что Запад решится на ликвидацию Путина лишь в том случае, если у них будут подтвержденные данные о планах Кремля нанести ядерный удар по территории Европы, США или кого-то из их ближайших союзников в других регионах мира.

Маломуж также обратил внимание, что для ликвидации Путина западным спецслужбам не понадобиться забрасывать в Россию какие-то диверсионные группы. По его словам, задачу могут выполнить агенты, которые уже давно внедрены в окружение российского диктатора. Также в такой ситуации Запад может поддержать группу заговорщиков в окружении Путина, которые прямо не связаны с западными спецслужбами, но тоже захотят его устранить ради предотвращения ядерной войны.

"Но это просто сценарий. Сейчас они так делать не будут, потому что США и НАТО не выгодно просто убрать Путина, [заменив] на любого другого, более радикального", – сказал генерал и напомнил, как во время пригожинского мятежа западные спецслужбы сразу же вышли на контакт с окружением диктатора и предупредили, что Путин все же лучше Пригожина.

Украина допускает ликвидацию Путина

Как писал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Sun намекнул, что Украина может ликвидировать Путина, если это будет возможно и целесообразно.

"Это война, и Украина имеет все права защищать свою землю", - сказал Зеленский на вопрос о том, пойдет ли Украина на ликвидацию Путина.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк в интервью журналистам заявил, что в прошлом на Путина уже было совершено несколько покушений. По его словам, устранить диктатора пытались российские же спецслужбы.

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