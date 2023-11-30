На российского диктатора Владимира Путина было совершено несколько покушений.
На главаря россиян покушались спецслужбы РФ, на это намекнул бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в эфире программы "Аргумент".
"…хочу нашим телезрителям напомнить, сколько было... покушений на Путина, который сегодня всем западным миром признан террористом №1, который стоит в одной линейке с ХАМАСом… лишь известно про несколько (покушений на Путина, - Ред.)…", - сказал собеседник.
Экс-глава СВР добавил, что "мы не будем говорить о тех неудачных попытках российских спецслужб, мы просто будем отслеживать те попытки гражданского общества в России и его зрелости именно по, скажем так, борьбе за свои свободы, свободы человека".
Владимир Путин в центре внимания - какие новости стоит знать
Напомним, летом этого год президент Владимир Зеленский говорил, что Владимира Путина хотят убить "некоторые люди". По словам украинского лидера, диктатору тогда больше угрожали, чем ему.
Позже у президента Украины спросили, воспользуется ли Киев возможностью убить Путина, если она появится. Зеленский ответил так: "...это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".