Украинский генерал-лейтенант намекнул, кто покушался на диктатора.

На российского диктатора Владимира Путина было совершено несколько покушений.

На главаря россиян покушались спецслужбы РФ, на это намекнул бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк в эфире программы "Аргумент".

"…хочу нашим телезрителям напомнить, сколько было... покушений на Путина, который сегодня всем западным миром признан террористом №1, который стоит в одной линейке с ХАМАСом… лишь известно про несколько (покушений на Путина, - Ред.)…", - сказал собеседник.

Экс-глава СВР добавил, что "мы не будем говорить о тех неудачных попытках российских спецслужб, мы просто будем отслеживать те попытки гражданского общества в России и его зрелости именно по, скажем так, борьбе за свои свободы, свободы человека".

Владимир Путин в центре внимания - какие новости стоит знать

Напомним, летом этого год президент Владимир Зеленский говорил, что Владимира Путина хотят убить "некоторые люди". По словам украинского лидера, диктатору тогда больше угрожали, чем ему.

Позже у президента Украины спросили, воспользуется ли Киев возможностью убить Путина, если она появится. Зеленский ответил так: "...это война, и Украина имеет все права защищать свою землю".

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