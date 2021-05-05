Моцик отметил, что в США поддерживают территориальную целостность, суверенитет Украины, не признают оккупацию и попытку аннексии Крыма и исходят из того, что «Россия должна уйти из Донбасса».

Посол Украины в США в 2010-2015 годах Александр Моцик назвал визит государственного секретаря США Энтони Блинкена сильным политическим сигналом поддержки Украины во время агрессии Российской Федерации.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Читайте такжеБлинкен призвал мировое сообщество оказывать давление на РФ

«Это сильный политический сигнал, что в США поддерживают Украину перед лицом российской агрессии, поддерживают территориальную целостность, суверенитет Украины, не признают оккупацию и попытку аннексии Крыма и исходят из того, что Россия должна уйти из Донбасса», - заявил он.

По словам дипломата, очень важно, что Блинкена сопровождает заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая занимает третье место в Государственном департаменте. «Она очень хорошо знает и Россию, и Украину, «по квадратному миллиметру». Она была одной из тех, кто очень много сделал для помощи Украине в разных сферах», - добавил он.

«То, чего хотят американцы от Украины - в интересах Украины, а именно - делайте нормальные реформы, прежде всего судебную», - отметил дипломат.

Кроме того, Моцик отметил важность того, что украинская сторона передаст американской соответствующие сигналы: «в первую очередь - способствовать тому, чтобы РФ убралась от наших границ, особенно важно, чтобы остановить «Северный поток-2» и чтобы усилить санкции в других сферах».

Что известно о визите Блинкена

Рабочий визит госсекретаря США в Украину состоится 5-6 мая.

Блинкен приедет в Украину по приглашению главы МИД Дмитрия Кулебы.

6 мая главы украинской и американской дипломатии проведут переговоры. Они обсудят развитие стратегического партнерства Украины и США, углубление взаимодействия в политической сфере и сфере безопасности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Также Блинкен проведет встречу с Зеленским, другими высокопоставленными лицами и представителями гражданского общества.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров