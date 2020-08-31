Егор Куроптев

Мы все привыкли к выражениям «вмешательство в выборы», «кампании дезинформации», «пагубное влияние» и так далее. Эти сложные, но уже довольно замыленные для уха понятия ввели в наш обиход кремлевские кураторы по «региональным отношениям», «отношениям со странами СНГ» и их коллеги из Службы Внешней Разведки России, ФСБ и ГРУ.

Можно уверенно говорить, что модель работы Кремля со своими соратниками в Грузии и Украине одинаковая.

Обвинения во вмешательствах в выборы в США стали самыми громкими, но по сути – всю историю независимости Украины, Грузии, Армении, Азербайджана и других стран-соседей России, все те же методы и методички используются и апробируются в наших регионах. Накануне, из расследования Центра «Досье» стало известно о вопиющих фактах прямого сотрудничества и финансирования из Москвы грузинской партии «Альянс патриотов», которая хоть и называется в Грузии прокремлевской, но документальных доказательств этому раньше никто не видел. Можно уверенно говорить, что модель работы Кремля со своими соратниками в Грузии и Украине одинаковая, поэтому я пишу эту статью, в первую очередь, для граждан Украины, которые сталкиваются не только с политической, но и военной агрессией Кремля ежедневно.

Итак, грузинская партия «Альянс патриотов», созданная в 2012 году (после ухода от власти Михаила Саакашвили) и, занявшая в грузинском парламенте несколько кресел, включая кресло вице-спикера (c 2016 года), уже восемь лет активно занимается продвижением в Грузии идеи «диалога с Путиным», «восстановления дипотношений с Россией», поездок их членов в Москву и игру в «Межпарламентскую группу дружбы» Грузии и России, не имея на то никакого мандата от грузинских властей. Параллельно все те же «посылы» тиражирует кремлевская пропаганда в самой России и в Грузии. Вот такой круговорот вранья в природе.

Наверняка в Украине тоже есть свои «патриоты», обвиняющие свои же власти в начале войны Кремля против вашей Родины и оккупации вашей земли?! В Грузии – есть.

Да, в Грузии есть кремлевская пропаганда и за последние годы ее стало много, как и открыто прокремлевских некоммерческих организаций, которые вместе с политиками, активистами и ручными СМИ пытаются проводить интересы Путина и манипулировать грузинским народом. Знакомо? Наверняка в Украине тоже есть свои «патриоты», обвиняющие свои же власти в начале войны Кремля против вашей Родины и оккупации вашей земли?! В Грузии – есть.

Выборы в Грузии 2020 станут самыми важными за последние восемь лет, так как у оппозиции есть реальная возможность побороться за власть с правящей партией «Грузинская мечта». Напомню, что оппозиция в Грузии представлена самой большой оппозиционной партией «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, который как раз накануне заявил, что хочет вернуться в Грузию перед предстоящим объявлением его кандидатуры в премьер-министры от крупнейшего оппозиционного блока. Также оппозиция представлена партией экс-соратников Саакашвили - «Европейская Грузия», союзниками «Национального движения» на выборах – «Республиканской партией», «Лейбористской партией» и некоторыми другими. Так вот, в 2020 году, при новой избирательной системе, в парламент Грузии сможет попасть больше партий, а объединение партии Саакашвили и других оппозиционных сил – в теории конкурирует за власть в Грузии после октября 2020. В теории – потому, что по опросам нынешние власти пока что лидируют, поэтому, как Саакашвили планирует въехать в Грузию, где против него при нынешней правящей партии заведены уголовные дела остается загадкой.

Массированные информационные кампании российских СМИ, поддержка тех или иных ложных идей кремлевскими СМИ в Грузии, «единоверные народы», «геи из Европы», акции протеста против НАТО и США - весь стандартный арсенал идет в ход.

Привожу этот краткий обзор предвыборной ситуации, чтобы читателю было понятно, почему Кремль и его операторы влияния в Москве и в Тбилиси начали свою предвыборную кампанию в Грузии еще в начале 2019 года.

Массированные информационные кампании российских СМИ, поддержка тех или иных ложных идей кремлевскими СМИ в Грузии, «единоверные народы», «геи из Европы», акции протеста против НАТО и США - весь стандартный арсенал идет в ход. Попытки стравливания Грузии и грузин с другими соседями и проживающими в Грузии диаспорами (Турция, Азербайджан, общины) – стали уже «обязательной программой» Кремля с целью дестабилизации и смещения акцентов.

Тесное сотрудничество Тбилиси с Анкарой и Баку идет отдельной темой в кампании Кремля и его проводников, так как Москву никак не устраивают эти связи, входящие в конкуренцию экономическим интересам Путина и его окружения.

Все эти атаки на суверенитет и национальную безопасность Грузии осуществлялись не просто руками Москвы, но и проводниками в Тбилиси. В марте 2019 года «Грузино-российский общественный центр» им. легендарного главы Службы внешней разведки России Примакова (они издеваются?) начинает в Грузии конференции, где грузинам предлагается «вспомнить, кто на самом деле оккупант». «Врагами» Москва предложила Грузии считать именно Азербайджан и Турцию, использовав банальные методы разжигания межнациональных и территориальных конфликтов. К конференциям добавляются статьи, сюжеты в российских СМИ с кричащими заголовками «Турция захватывает регион Грузии Аджарию», «грузинские политики, которые называют Россию оккупантом, работают на Анкару» и прочее и прочее. Не стоит объяснять, что эти слоганы не имеют отношения к реальности и задача Кремля – изменить опросы, по которым стандартный враг Грузии номер 1 – сам Кремль, оккупирующий 20% территории Грузии, убивающий грузин на линиях оккупации и разворовывающий грузинские земли.

Все эти кампании и акции публично поддерживает партия «Альянс патриотов», о которой написано выше и пойдет речь дальше. Митинги «против оккупации со стороны Турции», митинги «против оккупации Азербайджана», митинги у посольства США с требованием запретить въезд в Грузию высокопоставленным американским дипломатам и экспертам. Заказные статьи, кампании дезинформации в социальных сетях – привычный день из жизни Кремлевских друзей в Грузии.

Накануне свою верность концепции Кремля об «альтернативных врагах» для Грузии (вместо Москвы), «Альянс патриотов» подтвердил предвыборными баннерами, где вместе с оккупированными Россией территориями Грузии (Абхазия и т.н. Южная Осетия) красным цветом закрашена… Аджария! То есть Батуми и прилегающие районы. Все понятно? Все российские каналы и пропутинские СМИ в Грузии трубят о злой Турции (где вообще не знают давно ни про какую Аджарию) и «неожиданно» грузинская политическая партия с целым вице-спикером во главе, делает этот же посыл своим рекламным слоганом.

Вопросы есть? Вопросов нет. Но есть ответы. Недавно на сайте Центра «Досье» были размещены материалы, полученные Центром в рамках расследования работы управления президента Путина по межрегиональным связям и его руководителя генерала СВР Чернова. Полученные документы показывают, что прямым куратором грузинской партии в Москве является политтехнолог Сергей Михеев и консалтинговая компания «POLITSECRETS». Самим Михеевым, как сообщает «Досье», руководят подчиненные генерала Чернова — полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышов. По имеющимся в распоряжении «Досье» материалам, услуги политтехнолога Михеева стоят Кремлю семьсот тысяч долларов, а смета избирательной кампании самой грузинской партии достигает более восьми миллионов. Правда чека или расписки о получении такой гигантской суммы партией «Альянс патриотов» в документах не представлено, поэтому «Досье» отмечает только факт запроса этих денег со стороны «Альянса».

20 августа на сайте пропагандистского СМИ EaDaily появляется «новость» и «мнение» «эксперта» про «опасность оккупации Аджарии», а уже через несколько дней в самой Аджарии шокированные грузины фотографируют баннеры «Альянса патриотов».

Анализируя эти материалы, которые уже лежат на столах экспертного и дипломатического сообщества в Грузии, США, Европе, становится понятно, что «защищать Аджарию от оккупации» и «противостоять западной угрозе» параллельно с российским Первым каналом, Российской газетой, Вестями и другими, распространившими эти материалы средствами дезинформации, грузинскую партию, видимо, заставил не душевный порыв. Хотя, одно другому не помеха.

20 августа на сайте пропагандистского СМИ EaDaily появляется «новость» и «мнение» «эксперта» про «опасность оккупации Аджарии», а уже через несколько дней в самой Аджарии шокированные грузины фотографируют баннеры «Альянса патриотов». Вот и вся «анатомия». Отмечу, что и сайт EADaily, как и «Спутник» и другие выгребные ямы, указаны в материалах Центра «Досье», как «СМИ, которые будут осуществлять информационную поддержку» (скорее – “оперативное прикрытие») партии «Альянс патриотов» на предстоящих выборах в 2020 году.

Возможно, и в Украине есть свои «патриоты» и, на мой взгляд, каждый гражданин воюющей Украины и каждый гражданин оккупированной Грузии должен знать, чьи лица они видят на предвыборных плакатах, и кто пишет этим «лицам» предвыборные методички.

Согласно материалам «Досье», кураторы из Москвы не просто предлагают и координируют стратегию работы своих подопечных, но согласовывают предвыборные слоганы, видеоролики, макеты баннеров и плакатов, а также всю политическую деятельность в предвыборный период. Важно отметить, что под давлением огромного скандала из-за вышедших материалов, лидеру партии Ирме Инашвили пришлось подтвердить факт работы с российской консалтинговой фирмой, но все прочие обвинения Вице-спикер назвала «враньем, подготовленным Саакашвили в сговоре с Михаилом Ходорковским (основатель Центра «Досье»)» и вашим покорным слугой. Именно меня, автора этой статьи Егора Куроптева, просто распространившего материалы Центра «Досье» для широкого пользования, про-кремлевские силы в Грузии теперь безостановочно обвиняют в «атаке» на их честную партию. Но работу с московской фирмой признали все же.

Возможно, и в Украине есть свои «патриоты» и, на мой взгляд, каждый гражданин воюющей Украины и каждый гражданин оккупированной Грузии должен знать, чьи лица они видят на предвыборных плакатах, и кто пишет этим «лицам» предвыборные методички. Если в этой статье, вы увидели много совпадений с ситуацией в Украине, не пугайтесь: вот так банально и не трудоемко выглядит анатомия предвыборной кампании Кремля.

Автор: Егор Куроптев

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