В Украине необходимо установить справедливые рыночные тарифы, отмечают в политсиле.

Народные депутаты из группы "Партия "За майбутнє" предложили президенту и председателю правительства механизм снижения тарифов на газ для населения до 60%. Об этом говорится в официальном письме политсилы к руководству государства.

Как прокомментировал лидер партии Игорь Палица, значительно снизить цену на газ для украинцев возможно через запуск цивилизованного рынка газа и введение экономически обоснованных тарифов.Читайте также"За будущее" требует снизить тарифы на газ для населения на 60%

«В Украине необходимо установить справедливые рыночные тарифы, то есть экономически обоснованную цену на газ. По нашим подсчетам, она должна быть ниже на 60%. Необходимо лишь установить одинаковые и прозрачные правила игры для всех. И первым шагом должен быть пересмотр цены, которую устанавливает государственная газовая компания-монополист», – подчеркнул Игорь Палица.

По словам политика, происходящее сейчас, – это имитация рынка.

«Нафтогаз» считает тариф по абсолютно непрозрачной и невыгодной для граждан Украины формуле. Например, он продает украинцам газ собственной добычи с европейской наценкой плюс стоимость доставки виртуальной. А это - 70% всего голубого топлива, которое потребляет страна. Почему украинцы должны платить посредникам из Европы за свой газ да еще и за транспортировку, которой на самом деле не существует?" - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что несправедливым является и уплата за так называемый импорт газа из ЕС, который технологически невозможен.

"Компрессорное оборудование украинской ГТС качает газ лишь в одну сторону – из России в Европу через Украину. Украинцы же платят за тот же российский газ, но с накруткой посредников, что, соответственно, значительно дороже. За год эти компании зарабатывают с воздуха от 500 млн до 1 млрд долларов США», – заявил Игорь Палица.

По его словам, для пересмотра тарифа «Нафтогаза» депутатская группа «Партия «За майбутнє» предлагает расширить поручения президента от 9 января 2021 года в отношении аудита цен поставщиков газа в регионах Украины.

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Автор: УНИАН