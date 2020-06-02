Депутат Херсонского горсовета на сессии рассматривал интимные фото - СМИ
08:57, 02 июня 2020Политика
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Снимками с депутатом поделился один из Telegram-каналов.
Депутат во время сессии / фото t.me/politics_ks
В понедельник, 1 июня, на сессии Херсонского городского совета депутата "поймали" за интересным занятием.
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Как сообщает Telegram-канал Политика.ks, депутат Александр Ложичев вместо решения важных вопросов для горожан рассматривал в интернете фото полуобнаженных девушек.
"Зато у Сани Ложичева все отлично. Рады за него", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, ранее нардеп Верховной Рады IX созыва от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива снова был пойман журналистами на странном поведении в Раде.
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