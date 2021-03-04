23 февраля суд Одессы назначил активисту Стерненко лишение свободы на 7 лет и 3 месяца.

Представительство Евросоюза в Украине требует надлежащего судебного рассмотрения дела осужденного общественного активиста Сергея Стерненко.

Об этом говорится в ответы ведомства на запрос Радио Свобода.

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"Мы ожидаем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного разбирательства. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в частности судебной системы, что обеспечит независимость и объективность и, таким образом, улучшит доверие украинцев к судебным решениям", – цитирует издание заявление европейского представительства.

Этому предшествовало совместное заявление украинских правозащитников, в котором говорилось о громком резонансе дела Стерненко, что привлекло внимание общества к нехватке доверия к судам в Украине.

Дело Стерненко: что известно

23 февраля Приморский райсуд Одессы назначил активисту Сергею Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества по делу о похищении местного депутата, участника антимайдана Сергея Щербича.

Его и еще одного обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они будут находиться до вступления приговора в законную силу.

В 2017-2018 годах в Украине было совершено более 50 нападений на гражданских активистов, 5 из которых умерли. В 2019 году, по данным правозащитников, было совершено около 90 нападений на активистов.

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Автор: УНИАН