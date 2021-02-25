По словам Баканова, активиста нет в учетных данных СБУ.

Одесский активист Сергей Стерненко не был агентом СБУ.

Об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в эфире ток-шоу "Право на владу".

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"Стерненко, который возможно есть в этом деле как агент Службы безопасности, была ли Служба безопасности вообще в этом деле, и возможно ли с этим связано такое долгое расследование этого уголовного дела. В принципе все, что сегодня происходит у нас в этой студии, оно больше для людей, для тех, кто нас сегодня смотрит, и они в первую очередь должны выйти с однозначной позицией. То есть это своеобразный общественный контроль. Поэтому я вынужден предоставить ответ. Господин Стерненко при моей каденции никогда не был агентом Службы безопасности Украины. И его нет в учетных данных Службы безопасности Украины как агента", - сказал Баканов.

Приговор Стерненко: все подробности

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненку наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Дымчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Дымчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста из-за приговора.

Дело Стерненко

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводили на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: УНИАН