"Я признаю эту "вину": Порошенко пришел на допрос в ГБР и выступил перед сторонниками

Экс-президент выступил на митинге перед зданием ГБР.

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

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Как передает корреспондент УНИАН, выступая на митинге перед зданием ГБР, Порошенко заявил: "Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту "вину".

Также он добавил, что признает "вину" за подписание Минских соглашений и за то, что украинская церковь получила томос.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, в ГБР в 12:00 должен состояться допрос Порошенко, а в Печерском райсуде Киева в 14:00 - заседание по избранию экс-президенту меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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