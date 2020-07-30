В РФ признали, что боевики "Вагнера" использовали Беларусь как "пересадку" в "третью" страну

Посол РФ уточнил, что «сотрудники частной охранной компании» обеспечивают охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Беларуси.

33 задержанных россиян, членов ЧВК «Вагнера», опоздали на рейс в «третьею страну», поэтому остались в Беларуси.

Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Россияне, которые прибыли в санаторий «Белорусочка» (именно там, по информации местных СМИ, боевиков и задержали – УНИАН) под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну», – цитирует слова дипломата российское посольство.

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Мезенцев утверждает, что мужчины должны были вылететь в Стамбул 25 июля и «не планировали находиться в Республике долгое время». А позже они должны были вернуться в Москву, но другой страной.

«Целью их приезда в страну был заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована где-то в Беларуси, а каждый приезжий россиянин имел с этим предприятием трудовой договор», – сказал посол.

Мезенцев уточнил, что «сотрудники частной охранной компании» обеспечивают охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Беларуси.

Как сообщал УНИАН, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали возле Минска 32 российских боевиков из ЧВК «Вагнер» и еще одного человека на юге страны. По сообщению СМИ, среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

По данным правоохранительных органов Беларуси, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную поклажу, и на всех - три больших тяжелых чемодана, погрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько человек.

Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией «Вагнер». В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

В Службе безопасности Украины заявили, что будут инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков.

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