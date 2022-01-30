Кулеба поблагодарил ее за позицию.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вскоре посетит Украину.

Об этом она сообщила в своем Twitter.

После заявлений Трасс об ужесточение санкций против РФ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил коллегу за позицию.

"Благодарен моей британской коллеге и подруге Лиз Трасс за ее решительную позицию. Великобритания продолжает демонстрировать лидерство в глобальных усилиях по сдерживанию России от дальнейшей агрессии. Такие меры, как санкции против российских финансовых интересов в Великобритании, могут ударить по России там, где это помешает", - написал он.

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Трасс, отвечая на это, отметила, что с нетерпением ожидает визит в Украину на этой неделе, "чтобы поддержать".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об увеличении военного вклада в Североатлантический альянс. Решение принято на фоне угрозы полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину. По словам политика, число контингента в Эстонии увеличат в два раза - с 900 до 1800 военных.

Ранее в Британии заявили, что будут поставлять Украине противотанковое вооружение, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения во время противостояния с Россией, которая сосредоточила войска у украинской границы.

18 января в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины.

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