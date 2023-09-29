Обещает коррупционерам разочарование и тюрьму.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект по обеспечению эффективности осуществления уголовного производства и привлечения к ответственности за коррупционные преступления.

Им предусматриваются изменения в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс. Законопроект зарегистрирован под номером 10100. В настоящее время текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

Один из авторов законопроекта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия написал в Telegram предлагается отменить сроки давности за коррупционные преступления во время войны. "Это позволит наказать виновных, даже если они сейчас где-то прячутся или если об их действиях мы узнаем в далеком будущем", - отмечает он.

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Арахамия убеждает, что такова "последовательная антикоррупционная политика" президента и фракции.

"Коррупция во время войны – без сроков давности. Никто не скроется от наказания и через 10 лет", - отмечает глава фракции "Слуга народа".

Арахамия отмечает, что законопроектом предлагается отменить принятые прошлым созывом ВР так называемые "правки Лозового", благодаря которым коррупционеры продолжают избегать наказания. "Все это благодаря тому, что действующий закон устанавливает сроки, в которые правоохранители должны уложиться, расследуя дело до сообщения подозрения. Суды же потом просто закрывают производство, ссылаясь на истечение таких сроков. Если кто-то мечтал этим воспользоваться - их ждет разочарование и тюрьма. Война ничего не спишет", - подчеркнул он.

Борьба с коррупцией в Украине

Большинство украинцев считают президента Владимира Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Как показал опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года, 78% людей считали, что за коррупцию в правительстве и военных администрациях несет прямую ответственность президент Зеленский. С этим утверждением не согласились лишь 18% опрошенных.

По региональному распределению результаты были такими: на Западе с таким утверждением согласились 79,1% респондентов, в центре – 75,9%, на юге – 76,1%, на востоке – 80,1%.

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