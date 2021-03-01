Арсен Аваков считает, что Владимир Зеленский убедился в невозможности договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, и поэтому начал наносить "удары" по пророссийской пятой колонне в Украине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для президента РФ Владимира Путина независимая Украина - это нонсенс.

Читайте такжеАваков считает, что власть Медведчуку в Украине дал ПорошенкоОб этом Аваков заявил в эфире программы “VIP с Натальей Мосейчук” на телеканале “1+1”.

Мосейчук рассказала, что некоторые СМИ называют президента Владимира Зеленского «шаром со смещенным центром тяжести», который «бьёт» по председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и активистам.

Она спросила у главы МВД, есть какая-то система в таких действиях президента.

"Нельзя уравнивать силу ударов по Медведчуку, пророссийской пятой колонне и по активистам... Это вопрос сформулированных Зеленским для себя принципов, которых он сейчас придерживается, и этот поезд идет. Да, он не всем удобен", - заявил министр.

Он также отметил, что рассчитывает на то, что такие принципы для президента уже являются устойчивыми.

Аваков рассказал, что в конце 2019 года, когда украинская делегация ехала на Парижский саммит лидеров стран «нормандской четверки», опыт ему подсказывал, что вряд ли у Зеленского получится договориться с Путиным.

“...Потому что для Путина независимая Украина - это нонсенс", - подчеркнул он.

Министр добавил, что тогда Зеленский был полон решимости сделать всё возможное, чтобы попробовать договориться с Путиным.

"Он - человек с критическим складом ума, и он убедился, что это не получается. И если для него раньше это была одна из версий поведения, то теперь манера поведения, которую он демонстрирует, - это его убеждения. Я надеюсь на это", - сказал Аваков.

Санкции против Медведчука: что известно

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

26 февраля СНБО ввел санкции в отношении 10 бывших должностных лиц, в том числе экс-министра внутренних дел времен президента Виктора Януковича Виталия Захарченко и бывшего председателя СБУ Александра Якименко.

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Автор: Антонина Доломанжи