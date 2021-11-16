Он не видит необходимости в созыве внеочередного заседания парламента.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекнул, что не видит необходимости в созыве внеочередного заседания парламента по ситуации на границах Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова на ICTV", отвечая на вопрос, почему парламент не собирается на внеочередное заседание для обсуждения ситуации на украинских границах.

"Я считаю, что все эти сигналы серьезные и надо на них реагировать правильным путем, но я не считаю, что надо наводить какую-то панику в обществе... Если сейчас делать какую-то чрезвычайную парламентскую сессию, то в виде чего? Парламентских слушаний?", - отметил Арахамия.

Он подчеркнул, что парламент уже принял ряд законов, которые помогут усилить обороноспособность страны, в частности, закон о национальном сопротивлении, чтобы сформировать так называемую тероборону.

Читайте также"Пакет сдерживания": в МИД рассказали, как Евросоюз будет защищать Украину от РоссииКроме того, глава фракции отметил, что на этой неделе запланировано рассмотрение законопроекта об усилении полномочий Госпогранслужбы, чтобы она могла "правильно реагировать на угрозы, которые есть на границе или могут быть с мигрантами".

Арахамия также упомянул и о ряде совместных военных учений, которые Украина проводит вместе странами-членами НАТО.

"Мы видим, что государство реагирует со всеми своими институтами. И мне кажется, что сейчас делать какое-то чрезвычайное заседание парламента, то надо тогда понимать, какую повестку дня ставить тогда на это заседание", - сказал он.

Российские войска у границы Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

Кроме того, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией.

Автор: Антонина Доломанжи