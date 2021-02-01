Дубинский призвал своих экс-коллег по фракции, которые поддерживают его, не выходить из нее "в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться оградить Президента от пути в пропасть".

Нардеп Александр Дубинский считает, что после его исключения из фракции "Слуга народа" были перейдены «все возможные красные линии».

Так он прокомментировал в Facebook свое исключение из фракции.

«Уважаемые и неуважаемые коллеги! К сожалению, события последних трёх недель ярко и отчётливо продемонстрировали истинное лицо актёров на политической сцене Украины. И в президентском офисе, и у нас в парламенте. Перейдены все возможные красные линии», - считает Дубинский.

По его словам, «провокации устраиваются даже перед американским посольством».

«А во фракции пытаются использовать мошеннические методы для получения нужных кому-то результатов. Результатов, которые ничего общего с интересами украинского народа не имеют. То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Ещё раз для всех повторяю - это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», - отметил политик.

«Вы можете огласить результаты тайного от Дубинского и избирателей голосования, можете нарушать все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы. Я не желаю, чтобы страна жила в искусственно навязанной кем-то повестке дня и не решала те важнейшие проблемы, которые, прежде всего, волнуют наших избирателей», - заявил Дубинский.

Нардеп также призвал своих экс-коллег по фракции, которые поддерживают его, не выходить из нее «в знак протеста, остаться в ней и до последнего пытаться оградить Президента от пути в пропасть, куда ведёт его нечистоплотное окружение».

«Потому что вместе с Президентом в эту пропасть идёт и наша страна. Я найду общие формы сотрудничества для тех, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддаётся шантажу аферистов и мошенников и служит неукраинским интересам. Мы обязательно победим. Не сомневайтесь!» - написал он.

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Автор: УНИАН